© foto di Daniele Buffa/Image Sport

De Laurentiis blocca qualsiasi operazione in uscita tra i rivoltosi dello spogliatoio in vista di gennaio. Non ci sarà addio anticipato dei giocatori in scadenza come Mertens o Callejon, e non ci sarà addio neanche con Koulibaly, nonostante il pressing del Man City. Stesso discorso vale per Hysaj, già promesso alla Roma ma costretto a restare in azzurro vista l'emergenza sulle fasce di Ancelotti. A fine anno verranno fatte le giuste valutazioni anche in base all'età e verranno prese delle decisioni definitive, ma non a gennaio. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.