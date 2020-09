Napoli, De Laurentiis conferma: "Koulibaly e Milik sono sul mercato, sapremo come sostituirli"

vedi letture

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è intervenuto in esclusiva a Canale 21. Nell'intervista il patron azzurro ha affrontato tanti temi, dal futuro del calcio a quello di Gattuso, con qualche interessante spunto anche per ciò che riguarda la squadra e il mercato: "Koulibaly e Milik sono tutti e due in uscita, mercato permettendo. Quindi, se il mercato permetterà le uscite di questi due bravissimi calciatori, noi sapremo come sostituirli, altrimenti se ne parlerà l'anno prossimo".

De Laurentiis parla anche del suo allenatore, che con l'acquisto di Osimhen dovrà trovare il modo di far coesistere il giovane attaccante nigeriano con Dries Mertens: "Il prossimo Napoli me lo immagino col 4-2-3-1, però poiché Gattuso è anche estremamente creativo ed è capace di reinventarsi le cose a seconda degli avversari e di come si sviluppano gli allenamenti dei calciatori che abbiamo a disposizione".