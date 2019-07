Napoli, De Laurentiis è a Milano. Niente J. Rodriguez, incontra... Boldi

Fonte: dall'inviato Ivan Cardia

Aurelio De Laurentiis è a Milano, confermando che la notizia circolata circa un incontro con James Rodriguez a Capri va categorizzata come "fake news". Nessun incontro col fantasista colombiano dunque, reduce dalla Copa America, per il numero uno del Napoli, che invece ha incontrato Massimo Boldi: il noto comico ha infatti raggiungo nel pomeriggio il presidente partenopeo in Lega Serie A. Ovviamente, sul tavolo non un affare di calciomercato ma futuri impegni cinematografici.