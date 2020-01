© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Da quando è sulla panchina del Napoli Gennaro Gattuso ha ottenuto appena tre punti in cinque giornate di campionato, accumulando quattro sconfitte, di cui addirittura tre al San Paolo, e una sola vittoria all'ultimo secondo contro il Sassuolo. Per il resto, al netto di qualche segnale di ripresa visto con la Lazio, non s'è mai vista una squadra capace di dominare la partita e, spesso, si è rimasti in balia degli avversari, a prescindere dal valore dello stesso. La Gazzetta dello Sport fa sapere che Aurelio De Laurentiis non ha ben digerito l'ennesimo k.o. e avrebbe potuto ripensare anche ad un nuovo avvicendamento in panchina se Ancelotti, predecessore di Gattuso, fosse stato libero e non si fosse già accasato all'Everton: