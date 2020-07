Napoli, De Laurentiis: "La UEFA fa il gioco delle tre scimmie. Mi auguro che non succeda nulla"

"La UEFA fa il gioco delle tre scimmie. Mi auguro che non succeda nulla a Barcellona, altrimenti si scatenerà l'inferno". Parla così Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ai microfoni di Sky Sport: "Mi auguro che i miei non arrivino spompati. Che abbiano motivazioni, forza dei nervi. Hanno alcuni giorni per riposarsi, bisogna andare lì per divertirsi. Magari capita di segnare qualche gol. Se Insigne ad esempio dovesse essere titolare, può essere qualcosa la riesca a combinare".

