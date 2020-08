Napoli, De Laurentiis: "Osimhen bomber da 30 gol. Milik? Se la Juve lo vuole, paghi"

Intervistato anche dal Corriere del Mezzogiorno, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha benedetto così l’acquisto di Victor Osimhen, colpo decisamente oneroso dell’estate azzurra: “Sicuramente è un investimento oneroso, ma è un attaccante forte che il nostro direttore sportivo Giuntoli ha caldeggiato. Un bomber da trenta gol. L’ho conosciuto e mi ha fatto un’ottima impressione, spero si ambienti velocemente nel nostro campionato”.

Si parla poi anche di Arkadiusz Milik, sempre in uscita: “Il nostro centravanti è sul mercato, andrà via al migliore offerente. La Juve? Se è interessata, dovrà pagare. Senza sconti. Lui non ha voluto allungare, ora se dovesse restare potrebbe non rientrare nelle scelte di Gattuso. Lo Scudetto della Juve? Non sono stupito, ma a me fa piacere per l’amico Andrea Agnelli. Sarri ha fatto le sue scelte, da noi doveva rischiare e non se l’è sentita”.