Napoli, De Laurentiis: "Porte aperte per Quagliarella, dipende da lui"

Porte spalancate per Fabio Quagliarella. Nel corso di una intervista rilasciata ai microfoni di 'Radio Kiss Kiss Napoli', il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis s'è così espresso sul possibile ritorno di Fabio Quagliarella, capocannoniere della Serie A che ha un altro anno di contratto con la Sampdoria: "Si dice che De Laurentiis preferisca solo i giovani, poi ora si dice si opti per i più adulti, ma dipende dai ruoli. In alcuni ruoli voglio gente giovane, in altri come quello di marcatore si può avere anche una certa età ed una certa esperienza, non farsi bloccare psicologicamente dalle paure dell'ambiente. Noi abbiamo un attacco formidabile, con un terzo dei pali concretizzati chissà che avremmo combinato...".

De Laurentiis su Quagliarella - "Quagliarella - ha detto - avrà il posto d'onore che si merita, da capire con l'allenatore perché poi è lui quello che ha voce in capitolo ed è quello che ha la responsabilità della rosa. Se Ancelotti mi dicesse che non saprebbe come massimizzarne l'utilizzo, allora, ma non credo, il discorso cambierebbe. Dipende solo da Quagliarella che, per l'età che ha, sarebbe felice di fare qualche partita e non tutte. Anzi così potrebbe durare anche più di un altro anno"