James Rodriguez al Napoli? Nell'intervista rilasciata oggi a Kiss Kiss Napoli, il presidente azzurro, Aurelio De Laurentiis, ha parlato dell'interesse nei confronti del colombiano: "È nei nostri cuori, soprattutto di chi lo ha allenato. Dunque di Carletto. Il suo problema è che bisogna fare i conti col Real Madrid. Chi vivrà, vedrà. Noi siamo duri, non vogliamo cedere alle richieste ingiuste del Real Madrid. Speriamo. Non abbiamo fretta, la nostra è una squadra già molto forte. Non abbiamo bisogno di iniezioni particolare, servono dei colpi ma bisogna farli in due: c'è bisogno di chi compra e chi vende, noi vogliamo acquistare senza commettere errori".

