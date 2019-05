Napoli, Di Lorenzo sarà il primo acquisto per la prossima stagione

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sarà Giovanni Di Lorenzo il primo acquisto per la stagione 2019-20 del Napoli. Ad annunciarlo è l’edizione odierna di Tuttosport secondo cui da domani si stringerà con l’Empoli per concludere l’affare: affare da 10 milioni di euro. Il ds azzurro Cristiano Giuntoli accelererà la chiusura della trattativa anche perché è a conoscenza del pressing di Roma, Inter e Siviglia sull’Empoli per avere il terzino destro, Di Lorenzo prenderà il posto di Elseid Hysaj, ormai con la valigia in mano, sulla corsia destra per formare la coppia di terzini con Kevin Malcuit.