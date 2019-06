Napoli, Diawara in uscita: ci sono due club, ma lui aspetta il Tottenham

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Napoli è alla ricerca di una sistemazione per Amadou Diawara. In Inghilterra Watford e Wolverhampton si sono già fatte avanti per il calciatore classe '97. Ma il mediano guineano, scrive il 'Corriere del Mezzogiorno', vuole giocare la Champions e aspetta una mossa del Tottenham, club che per il momento ha palesato interesse solo con qualche sondaggio.