Napoli, Diego Lopez contro: ma nel 2013 De Laurentiis lo avrebbe voluto in azzurro

Forse in pochi si ricordano che prima dell'approdo di Rafa Benitez al Napoli, nel 2013, De Laurentiis aveva pensato anche a Diego Lopez per ripartire dopo l'esperienza con Mazzarri. Il tecnico uruguaiano, ancora non aveva neanche il patentino, ma era già sulla panchina del Cagliari in compagnia di Ivo Pulga che invece il patentino lo aveva e dunque poteva figurare come tecnico dei sardi. Un'idea svanita dopo poco perché il presidente azzurro non voleva "irritare Cellino" che per l'appunto adesso è il presidente che ha richiamato Lopez in Italia, questa volta al Brescia appunto, prossimo avversario in campionato della squadra di Gattuso. A riportarlo è il Corriere dello Sport.