Ufficiale Finisce l'avventura in Ecuador di Diego Lopez. L'ex Cagliari ha risolto col Barcelona SC

vedi letture

Il Barcelona Sporting Club annuncia di aver risolto il contratto del tecnico della prima squadra, Diego López, esercitando la clausola di risoluzione anticipata.

"Esprimiamo la nostra più profonda gratitudine al tattico uruguaiano per il suo impegno e la sua dedizione durante la sua permanenza nel club, insieme al preparatore fisico Alejandro Valenzuela e all'assistente allenatore Michele Fini. Auguriamo a tutti loro la migliore fortuna e il successo nella loro prossima sfida sportiva. Durante la transizione, lo staff tecnico ad interim prenderà il suo posto, mentre noi cercheremo un allenatore sostitutivo per la nostra squadra", si legge nel comunicato ufficiale diramato dal club di Guayaquil in Ecuador sull'ex Cagliari.