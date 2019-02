Napoli, è già vigilia di campionato: Ancelotti con tante scelte obbligate

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Oggi si torna in campo al centro tecnico di Castel Volturno. Dopo il giorno libero concesso da Ancelotti, più che altro per provare a recuperare le energie dopo la fredda e dispendiosa notte di Zurigo, è già vigilia di campionato. Il Napoli sfiderà al San Paolo il Torino dell'ex Mazzarri, compagine solida, sempre ben messa in campo e soprattutto molto fisica. La necessità per il tecnico del Napoli è di provare a contrapporre una formazione prima di tutto pronta dal punto di vista fisico dopo lo sforzo di giovedì.

Carlo Ancelotti però deve fare i conti con diverse assenze e quindi proporrà un turnover ridotto solo ad alcuni ruoli. Al centro della difesa ancora Koulibaly e Maksimovic con Malcuit confermato a destra in modo da poter spostare Hysaj a sinistra dopo le due gare ravvicinate giocate da Ghoulam (ancora lontano dalla miglior condizione). A centrocampo Diawara insidia uno tra Fabian ed Allan, probabilmente più lo spagnolo considerando che il brasiliano ha giocato solo 60' in Svizzera - con Callejon a destra (favorito su Ounas) e Zielinski a sinistra (Verdi non ha ancora recuperato dal fastidio al ginocchio). In attacco dovrebbe rientrare Mertens in coppia con Insigne, anche lui risparmiato a gara in corso a Zurigo.