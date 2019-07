Napoli, è pronto il tesoretto per due colpi in attacco

Una cessione dopo l'altra, il Napoli sta sbloccando le uscite e creando il tesoretto per tentare il doppio colpo in attacco. Ieri è stata definita un'altra cessione: il classe '95 brasiliano Vinicius, che non ha mai giocato una partita in azzurro, dopo una buona stagione con 16 gol in prestito tra Rio Ave e Monaco, è stato ceduto al Benfica per 17mln di euro. Cifre importanti che vanno ad aggiungersi al prestito con obbligo di riscatto a 20mln più bonus per Inglese, i quasi 11 per Sepe e Grassi, i 4mln per Albol, i 21 per Diawara, i 15mln più bonus per Marko Rog. ed a breve probabilmente almeno 20mln per Hysaj, Verdi ed Ounas.

Potenzialmente oltre 100mln, escludendo il ricavato di Hamsik a febbraio che ha coperto parzialmente l'acquisto di Manolas, che serviranno al Napoli per andare ad intervenire numericamente in attacco. Con lo spostamento di Insigne a sinistra, confermato pubblicamente dal capitano, per i due ruoli d'attacco restano Milik e Mertens e dovranno essere quattro. L'obiettivo di De Laurentiis è ottenere James in prestito, grazie alla sua volontà ed il patto con l'agente Mendes - con cui ha concluso anche l'affare Vinicius nelle ultime ore - in modo da poter andare forte su Pépé del Lille, che con l'inserimento di Ounas nell'affare potrebbe partire per circa 60-65mln di euro. Senza trascurare la pista Mauro Icardi, vera e propria opportunità di mercato per De Laurentiis considerando il costo del cartellino quasi dimezzato rispetto agli anni scorsi.