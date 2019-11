© foto di Federico De Luca

Arriva dalla Gazzetta dello Sport di oggi la soluzione del Napoli agli animi temi che hanno contraddistinto queste gare pre-pausa delle Nazionali: un ritiro dopo la pausa natalizia a Malta. L’occasione per rasserenare l’ambiente-squadra, con famiglie al seguito, e per tornare a essere uniti per un obiettivo comune, almeno fino a giugno. Carlo Ancelotti ne sa qualcosa, visto che nella stagione 2006-2007 fece lo stesso quando ancora calcava i campi di Milanello, nell'inizio di stagione più complicato della sua carriera di tecnico. Quel Milan partì penalizzato di 8 punti, e partecipò al preliminare di Champions subjudice per la UEFA, in attesa delle conclusioni disciplinari della Federcalcio: dopo 12 giornate aveva solo 8 punti (16 effettivi, senza penalizzazione), in pratica a ridosso della zona retrocessione. Alla ripresa, dopo Capodanno la squadra andò in ritiro a Malta, facendo nascere un Milan in grado di rimontare in campionato e risalire al quarto posto, ma soprattutto a conquistare la Champions ad Atene, nella rivincita con il Liverpool di Rafa Benitez.