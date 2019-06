© foto di Andrea Rosito

Futuro in bilico per Gennaro Tutino, giovane attaccante di proprietà del Napoli che, dopo l'ottima annata a Cosenza, potrebbe esordire in A nella prossima stagione. In particolare, secondo quanto riportato da Tuttosport, il ragazzo sarà valutato a Dimaro da Ancelotti, che nei 21 giorni di ritiro avrà tutto il tempo per decidere se tenerlo in squadra oppure se cederlo in prestito ad una tra Parma e Genoa, le due società che finora hanno mostrato il maggior interesse. Lo riporta Parmalive.com.