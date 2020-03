Napoli, Euro 2021 nuova motivazione per Meret: un anno per riprendersi club e nazionale

Ultimi mesi particolari quelli vissuti da Alex Meret. Dopo un inizio di stagione esaltante, trascinando il Napoli da protagonista nelle notti Champions e nelle ultime settimane con Ancelotti, con l'arrivo di Gattuso invece ad una crescita progressiva della squadra parallelamente la sua incidenza è andata calando. Al di là dell'errore nella gara interna con l'Inter, pareggiato ampiamente da Ospina con quello su Immobile a Roma, la scelta di Gattuso è stata netta, preferendo il colombiano per la maggior esperienza e personalità nel far partire l'azione dal basso e nel guidare la linea difensiva. Diversi contrattempi fisici subiti poi da Meret hanno fatto il resto, aprendo le porte al cambio di gerarchia tra i pali.

Al classe '97 non resta che la strada del lavoro per riconquistare l'azzurro del Napoli ed anche quello della nazionale. Il drammatico stop per l'emergenza mondiale, che è destinato a prolungarsi ancora per mesi, riconsegnerà a Gattuso almeno un portiere senza problematiche fisiche, considerando il dolore al fianco già in via di assorbimento negli ultimi allenamenti delle scorse settimane. Difficilmente cambieranno le scelte del tecnico nel finale di stagione, ma il rinvio dell'Europeo - che Meret avrebbe perso, senza giocare, a favore probabilmente di Gollini - può essere visto come nuova fonte di motivazione. Il Napoli punta fortemente sul giovane portiere, che paradossalmente proprio quest'anno ha confermato doti eccezionali, ed avrà tutto il tempo anche in ritiro di migliorare la qualità e visione di gioco con i piedi per completarsi, riprendersi il posto nel Napoli e rilanciarsi come ad inizio stagione come prima alternativa a Donnarumma.