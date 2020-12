Napoli, Fabian Ruiz non vuole rinnovare. De Laurentiis fissa la base d'asta: 50 milioni

vedi letture

Grana Fabiàn Ruiz per il Napoli? Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il centrocampista spagnolo sembra fortemente convinto di non rinnovare il suo contratto in scadenza nel 2023. Lo spagnolo ha rispedito al mittente la proposta di rinnovo del club azzurro, con il giocatore che sembra deciso a mantenere la propria posizione.

Il giocatore vorrebbe tornare in Spagna e le pretendenti non mancano: l'ultima è l'Atletico Madrid del Cholo Simeone. Ancora non ci sono offerte, ma De Laurentiis vuole almeno 50 milioni di euro per il centrocampista, anche se ancora il club non si è arreso e nelle prossime settimane proverà a convincerlo a rinnovare, perché perché Rino Gattuso crede molto nel talento del ragazzo.