Napoli-Fiorentina, i voti ai tecnici: Iachini a tavolino, Gattuso affonda

Il Napoli ha vinto una sola volta nelle ultime tre gare. Tre punti negli ultimi cinque, con la Fiorentina che esce dal San Paolo con i tre punti, meritando su tutta la linea grazie alle giocate di Chiesa e alla quadratura difensiva. Male gli azzurri che non hanno creato granché per ritornare in partita dopo l'1-0 di Chiesa al ventiseiesimo.

GENNARO GATTUSO 4,5 - Probabilmente non era Ancelotti il problema di questa squadra, come non lo è ora lui. Però tre punti in cinque partite sono pochini. Ma è la produzione offensiva che è allarmante, perché anche oggi ci sono stati sì due o tre opportunità interessanti, ma solo quella di Callejon era clamorosa. Per il resto più giocate singole e un andamento lento che non funziona.

GIUSEPPE IACHINI 7,5 - Non ha cambiato granché rispetto a Montella. Ha solo chiuso la difesa, tolto un regista su due (Badelj) e ripescato dal grimorio Benassi, uno dei migliori. Vero è che almeno ha un attaccante, perché Cutrone corre e può fare bene con Chiesa. Due gol bellissimi, per una squadra che sembra rivoluzionata.