Napoli, Folorunsho e Gaetano nel futuro: i due trequartisti torneranno a luglio dai prestiti

vedi letture

Resettare e ripartire. Il Napoli, dopo la conquista dello storico scudetto dell'anno scorso, ha attraversato un periodo di difficoltà. Tre tecnici (Garcia, Mazzarri e ora Calzona) e una posizione di classifica che rischia di non raggiungere le copie europee. Si guarda quindi al presente ma anche alla prossima stagione con la società che potrebbe attuare diverse mosse di mercato per rinforzare la rosa. Nuovi acquisti ma anche rientri dai prestiti con due giocatori che, riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, potrebbero fare al caso dei partenopei: Michael Folorunsho e Gianluca Gaetano.

Il rendimento di Folorunsho

Il trequartista romano sta facendo molto bene sotto la guida di Marco Baroni al Verona. In gialloblu il calciatore ha realizzato quattro reti e un assist nelle 31 partite in cui è stato chiamato in causa, quasi tutte da titolare, e sta aiutando l'Hellas ha raggiungere una salvezza che sarebbe molto importante.

Le statistiche di Geatano

Anche il calciatore natio di Cimitile sta disputando un ottimo spezzone di stagione. Arrivato a Cagliari a gennaio, il classe 2000 ha già collezionato tre reti, l'ultimo dei quali nel 2-2 casalingo contro la Juventus. I rossoblu di Claudio Ranieri sono in piena lotta per la salvezza e da Napoli monitorano le prestazioni del ragazzo anche in ottica futuro.