Un nuovo nome per l'attacco del Napoli arriva dall'edizione odierna de Il Mattino oggi in edicola: con il possibile addio di Llorente, che avrebbe una offerta del Barcellona, Gattuso avrebbe indicato a Giuntoli il nome di Andrea Petagna. La SPAL avrebbe però detto di no, credendo fortemente nella salvezza e non potendo certo rinunciare al calciatore più rappresentativo in questo momento della stagione.