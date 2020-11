Napoli, Gattuso lancia Zielinski che oscilla tra due moduli ed ha un ultimo dubbio

vedi letture

Troppo modesto il Rijeka per poter trarre indicazioni positive dopo il ko col Milan. Sarà la sfida con la Roma, imbattuta e che precede in classifica di tre lunghezze, ad indicare a Gattuso il livello della sua squadra senza Osimhen, il giocatore chiave per poter utilizzare il 4-2-3-1 tutto in verticale che il tecnico comunque continua a proporre. Il nigeriano anche ieri s'è diviso tra campo e palestra, non forza ancora i contatti dopo la lussazione alla spalla, ed il Napoli si presenterà nuovamente con Mertens centravanti, ma stavolta con una novità.

Alle spalle del belga ci sarà Piotr Zielinski, versione trequartista dopo i segnali positivi - soprattutto dal punto di vista fisico, essendo reduce dal Covid e da una lunga inattività - visti nella sfida con il Rijeka. Il polacco dovrebbe dare più equilibrio rispetto a Politano, impiegato in quel ruolo nella sfida col Milan, al punto che in alcune fasi della gara potrebbe abbassarsi da mezzala in un 4-3-3 qualora fosse necessario palleggiare per gestire o addormentare la partita. Per il resto si partirà col 4-2-3-1 e la formazione è fatta con Insigne a sinistra e Lozano a destra, Fabian in coppia con Demme ed in difesa Manolas e Koulibaly con sinistra Mario Rui ed a destra Di Lorenzo. L'unico dubbio riguarda i pali: Ospina è recuperato: in mattinata l'ultimo test per decidere tra il colombiano e Meret.