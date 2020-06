Napoli, Gattuso torna a Castel Volturno: il sentito abbraccio dei suoi giocatori

Giornata toccante quella di ieri a Castel Volturno. Un allenamento che resterà indelebile nella memoria della squadra e che inevitabilmente segnerà un legame ancora più stretto tra gli azzurri e Rino Gattuso. A tre giorni dalla scomparsa della sorella, e poche ore prima del funerale in Calabria, il tecnico ha infatti voluto dirigere l'allenamento dei suoi ragazzi, essere presente al centro tecnico prima della giornata di stop, fissata per domani, a scopo preventivo quando mancherà meno di una settimana al ritorno in campo per la semifinale di ritorno contro l'Inter.

I giocatori hanno fatto sentire la loro vicinanza al tecnico dopo giorni tremendi, così come i tifosi con degli striscioni all'esterno del centro tecnico. Anche il club partenopeo, nel solito report dell'allenamento, ha voluto sottolineare quanto accaduto andando al di là delle informazioni sulla preparazione tecnica e fisica: "La giornata è iniziata con un momento molto toccante: la squadra ha voluto esprimere la propria vicinanza e far sentire tutto l'affetto a Gennaro Gattuso con un abbraccio virtuale. Il capitano Insigne e l'intero gruppo hanno osservato un minuto di raccoglimento in memoria della sorella del tecnico azzurro prima dell'inizio dell'allenamento". Quest'oggi Gattuso farà nuovamente ritorno a Castel Volturno: dirigerà la seduta odierna, domani è previsto invece riposo e poi da lunedì si entrerà a tutti gli effetti nella settimana del ritorno in campo.