Napoli-Genoa, le formazioni: azzurri ultra-offensivi con Lozano, Mertens, Insigne e Osimhen

Sono ufficiali le scelte di Gattuso e Maran per la sfida del "San Paolo", valida per la seconda giornata di campionato e in programma dalle ore 18:00. Napoli ultra-offensivo con ben quattro attaccanti in campo, Genoa con Marchetti tra i pali al posto di Perin (positivo al Coronavirus) e il nuovo acquisto Pellegrini subito titolare sull'out di sinistra.

Queste le due formazioni del match:

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian, Zielinski; Lozano, Mertens, Insigne; Osimhen. All.: Gattuso.

Genoa (3-5-2): Marchetti; Goldaniga, Masiello, Biraschi; Zappacosta, Lerager, Badelj, Zajc, Pellegrini; Pjaca, Destro. All.: Maran.