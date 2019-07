© foto di Federico Gaetano

Augustin Almendra è nei pensieri del Napoli dallo scorso gennaio. La Gazzetta dello Sport scrive che il ds Cristiano Giuntoli, superata una fase di stallo nella trattativa, ha ripreso i contatti con il Boca Juniors per provare a trovare una soluzione legata al classe 2000.

La richiesta e l'offerta. Il club argentino vuole 25 milioni di euro, il Napoli ne offre dieci in meno. L’impressione è che la Società sudamericana possa convincersi e che dia il via libera al ragazzo per accordarsi col sodalizio partenopeo, tra l'altro Almendra s’è detto entusiasta di un eventuale trasferimento nella città che per sette anni è stata la patria di Diego Armando Maradona.