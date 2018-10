Napoli, Hamsik ammette: "Nuovo ruolo mi piace, ma devo migliorare"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Marek Hamsik ha accettato il nuovo ruolo tra le file del Napoli. Alla vigilia della sfida contro il PSG, il capitano azzurro ha parlato della posizione che ricopre attualmente in campo. "Io l'ho sempre detto che mi piace toccare palloni, per me va bene, mi trovo bene così, giocando per la squadra. Sto provando e mi sto abituando a giocare nel nuovo ruolo, devo migliorare ancora in fase difensiva", le sue parole.