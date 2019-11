© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dal ritiro della propria nazionale ha parlato Elseid Hysaj, terzino albanese del Napoli, che ha dichiarato: "Voglio rassicurare tutti sul fatto che siamo concentrati sulla gara di domani contro Andorra. Per il momento è la più importante. Il gruppo sta bene. Il discorso vale anche per me che ho giocato l’ultima partita col Napoli dopo un mese trascorso ai box per infortunio. Per quanto riguarda il match contro la Francia – riporta GonfialaRete.com – posso dire che sarà difficile, perché affronteremo i campioni del Mondo in carica. Però giocheremo in casa nostra. Gioco per il Napoli e so quanto possano essere importanti i tifosi per conquistare le vittorie”.