Napoli, i convocati: emergenza a centrocampo, c'è il 2000 Zedadka

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Di seguito la lista dei calciatori convocati dall'allenatore del Napoli Carlo Ancelotti in vista della sfida di domani contro l'Udinese, gara valida per la 28esima giornata di Serie A. Tante le assenze: da Chiriches a Diawara, passando per Insigne e Raul Albiol. Di seguito l'elenco completo in cui è presente anche il classe 2000 Zedadka (indosserà la maglia n° 3).

Portieri - Meret, Ospina, Karnezis.

Difensori - Hysaj, Malcuit, Mario Rui, Ghoulam, Luperto, Maksimovic, Koulibaly.

Centrocampisti - Fabian Ruiz, Allan, Zielinski, Zedadka.

Attaccanti - Verdi, Ounas, Gaetano, Mertens, Callejon, Younes, Milik.