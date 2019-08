© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In attesa degli eventuali colpi in entrata e uscita dei prossimi giorni, per adesso la 9 del Napoli resta di Verdi mentre la 10... Di Maradona. Il numero più importante nell'immaginario collettivo ritirato, dei nuovi Manolas ha preso la 44 mentre Lozano ancora non ha ufficialmente un numero comunicato in Lega.

1 Meret

2 Malcuit

5 Allan

6 Mario Rui

7 Callejon

8 Fabian

9 Verdi

11 Ounas

12 Elmas

13 Luperto

14 Mertens

19 Maksimovic

20 Zielinski

21 Chiriches

22 Di Lorenzo

23 Hysaj

24 Insigne

25 Ospina

26 Koulibaly

27 Karnezis

31 Ghoulam

34 "Amin" Younes

44 Manolas

62 Tonelli

70 Gaetano

99 Milik