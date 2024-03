Napoli, i quattro nomi sul taccuino per sostituire Osimhen. E piace molto Ferguson

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola fa il punto sul mercato del Napoli e spiega che per sostituire Victor Osimhen - centravanti destinato a partire la prossima estate - la società partenopea sta valutando principalmente quattro nomi. Il primo è quello di Jonathan David, attaccante canadese del Lille che ha una valutazione di mercato di circa 50 milioni di euro. Sono gli stessi soldi che grossomodo chiede il PSV Eindhoven per Santiago Gimenez, attaccante messicano classe 2001. Gli altri due profili che intrigano e non poco la società partenopea sono quelli di Joshua Zirkzee del Bologna e Benjamin Sesko del Lipsia.

Ma il Napoli a gennaio si muoverà anche per acquistare un altro centrocampista e in questo senso è da monitorare la pista che porta a Lewis Ferguson, 24 anni, scozzese del Bologna che abbina doti offensive spiccate all’intensità e un'ottima qualità di calcio. Tra i pali, come detto da Pastorello ai nostri microfoni lunedì, Alex Meret tratta il rinnovo del contratto, ma in estate tornerà anche Elia Caprile, estremo difensore attualmente in prestito all'Empoli.

Nel frattempo nelle ultime ore Sudakov, trequartista dello Shakhtar, ha svelato che il Napoli a gennaio ha offerto 40 milioni di euro per il suo cartellino: "Galatasaray, Manchester City e Barcellona? Non so di trattative con loro. So però che ci sono state le proposte ufficiali di Juventus e Napoli: lo Shakhtar ha rifiutato 40 milioni dal Napoli, me lo ha detto Sergei Anatolyevich Palkin. (l'amministratore delegato, ndr)".