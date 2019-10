Napoli, il Dalian di Benitez tenta Callejon e Mertens con cifre faraoniche

© foto di Imago/Image Sport

Rafa Benitez tenta José Callejon e Dries Mertens. Il tecnico spagnolo del Dalian Yifang, infatti, sarebbe intenzionato a portare in Cina due giocatori che conosce bene, avendoli allenati per due anni a Napoli. I contatti sarebbero già stati avviati e ci sarebbe già l'offerta per l'ex Real Madrid: 10 milioni per le prossime tre stagioni. Più o meno le stesse cifre che percepirebbe il belga, a cui De Laurentiis ha già fatto un'offerta per il rinnovo di 2,5 milioni per 2 anni. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.