Napoli, il PSG pronto all'offerta per Insigne: Ancelotti non lo blinda

Tuttosport oggi in edicola fa il punto sul futuro di Lorenzo Insigne e spiega che Leonardo, (di) nuovo uomo mercato del Paris Saint-Germain, presto farà un tentativo per portare il giocatore a Parigi. Ancelotti non ha mai blindato l'attaccante e dopo l'addio di un big, il PSG andrà all'assalto. Con l'entuale incasso, De Laurentiis partirà per cercare di chiudere Hirving Lozano del PSV Eindhoven e poi anche una punta: Duvan Zapata dell'Atalanta resta il nome più caldo.