Napoli, il Real Madrid proverà ad offrire Lucas Vazquez per arrivare a Fabian Ruiz

Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, il Real Madrid sarebbe intenzionato ad acquistare Fabian Ruiz dal Napoli, magari inserendo come parziale contropartita, il cartellino di Lucas Vazquez, potenziale sostituto di Callejon ormai certo di lasciare gli azzurri a fine stagione. Il nome forse non è il top visto la potenziale perdita a centrocampo, ma visto l'odore di rifondazione che si sente a Castel Volturno, ecco che tutte le possibilità verranno prese in considerazioni. Magari anche quella di chiedere in cambio il cartellino di Luka Jovic, attaccante che non sta confermando le attese e che Giuntoli ha messo sulla lista come potenziali sostituti di Milik.