Napoli, il ritorno di Koulibaly: da ieri prove di K2 con Kostas

© foto di Insidefoto/Image Sport

Ieri ha riaperto il centro tecnico di Castel Volturno. Il Napoli s'è ritrovato - intorno alle 17.30 - per la ripresa della preparazione dopo cinque giorni liberi al ritorno dalla tournée statunitense, in vista della prima giornata di campionato contro la Fiorentina. Carlo Ancelotti ha finalmente ritrovato dopo le vacanze anche gli ultimi due elementi reduci dalla finale di Coppa d'Africa, Adam Ounas e Kalidou Koulibaly. Il primo con la valigia pronta in vista di un trasferimento imminente mentre il secondo blindato da De Laurentiis con uno sforzo importantissimo. Il difensore con l'ultimo rinnovo sarà il più pagato della rosa con oltre 6mln di euro d'ingaggio, una clausola da 150mln di euro valida dalla prossima estate, e tante offerte in tripla cifra già rifiutate, l'ultima quella dello United prima di virare su Maguire.

Ancelotti solo da ieri dunque ha iniziato a provare la coppia attesissima Koulibaly-Manolas, con la speranza di poterla utilizzare già a Firenze alla prima giornata. Il K2, com'è soprannominato Kalidou Koulibaly, ha iniziato a lavorare all'intesa con Kostas Manolas. I due difensori probabilmente più rapidi della serie A uno di fianco all'altro e che permetteranno ad Ancelotti - come già sottolineato più volte pubblicamente - di far nascere un Napoli più aggressivo, sempre nella metà campo offensiva sganciando entrambi i terzini, prendendosi dei rischi (calcolati) in fase difensiva con i due centrali lasciati all'uno contro uno. Un Napoli diverso e che da ieri ha l'ultimo pezzo del puzzle, quello determinante per completare la trasformazione estiva. Con Kostas da ieri c'è anche Kalidou.