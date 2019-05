Napoli, il ritorno di Zapata non è impossibile: Giuntoli manda osservatori

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

C'è anche Duvan Zapata tra i nomi accostati al Napoli e, secondo il Corriere dello Sport, Cristiano Giuntoli ogni settimana manda uno dei suoi uomini a guardare l'Atalanta per osservare l'attaccante colombiano. Il club nerazzurro spara alto per quel che riguarda il prezzo, ma al giocatore non dispiacerebbe vestirsi nuovamente d'azzurro, chiaramente stavolta coi gradi del (co)titolare.