© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Venti giorni dopo quanto è successo nella sfida interna al Salisburgo, tutto è cambiato in casa Napoli: in caso di sconfitta a Liverpool, potrebbe essere la squadra a chiedere di andare in ritiro, secondo quanto scrive il Corriere della Sera quest'oggi. A prescindere da questo, venerdì dovrebbe essere il giorno giusto per il confronto tra la squadra e il patron De Laurentiis, atteso a Napoli: c'è la volontà di trovare un compromesso per chiudere nel modo più decoroso possibile la stagione.