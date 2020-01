Napoli, in caso di ko sarà ritiro fino alla sfida di sabato contro la Juve

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tempo delle chiacchiere è finito in casa Napoli: la Gazzetta dello Sport parla di "ultima occasione", con Gattuso che spera di trovare nella Coppa Italia un antidoto alla crisi che ha portato a tre sconfitte di fila in casa sin dal suo arrivo sulla panchina azzurra. La tensione è tanta, come la confusione che si è generata nelle ultime ore con l’ennesimo colpo di teatro, ovvero, il ritiro prima chiesto e poi annullato dagli stessi giocatori. Nulla potranno, però, se stasera perderanno: andranno in ritiro fino alla gara con la Juventus.