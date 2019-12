© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli per la prima volta nella sua storia non ha perso neanche una partita nella fase a gironi di Champions League. Quest'anno gli azzurri hanno totalizzato 12 punti, frutto di tre vittorie e altrettanti pareggi. E sono riusciti a concludere il gruppo di qualificazione agli ottavi da imbattuti. Intanto prima tripletta in Champions League, prima tripletta con la maglia del Napoli. Serata da incorniciare per Arkadiusz Milik, che diventa l'ottavo calciatore a segnare un hat-trick nella fase a gironi quest'anno. La Champions League celebra l'attaccante polacco pubblicando gli scatti delle sue esultanze.