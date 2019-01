© foto di Insidefoto/Image Sport

Ipotesi rinnovo per Lorenzo Insigne con il Napoli. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport è probabile che in estate possa arrivare qualche offerta per il numero 24 azzurro e per questo, visto anche che il giocatore passerà ufficialmente alla scuderia di Mino Raiola, si discuterà anche del prolungamento con adeguamento dell'ingaggio. Attualmente Insigne guadagna 4,5 milioni di euro a stagione.