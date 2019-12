16+2 di bonus: ecco l'offerta che in questi istanti il Napoli, col dirigente Maurizio Micheli, sta presentando ora a Madrid al Celta Vigo. E' la proposta, spiega Sky Sport 24, per Stanislav Lobotka. Il regista slovacco è il primo obiettivo della formazione azzurra per rinforzare la linea mediana di Gennaro Gattuso.