© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La scorsa settimana, spiega il Corriere dello Sport, l'agente di Allan, Juan Manuel Gemelli, ha incontrato il Napoli per parlare dell'adeguamento contrattuale del centrocampista. Senza tuttavia muovere passi avanti concreti. L?esigenza di un ritocco economico nasce dallo scorso gennaio, quando il PSG aveva sventolato in faccia al giocatore un contratto da 6 milioni netti all'anno, salvo poi bloccare tutto per lo stop imposto dal Napoli. Da qui la richiesta dell'entourage del brasiliano di un ritocco verso l'alto, anche se per trovare la quadratura serviranno altri incontri in futuro.