Napoli, inizia l'avvicinamento al Verona: è caccia al partner di Mertens

© foto di Insidefoto/Image Sport

Ieri a Castel Volturno sono rientrati gran parte dei nazionali, oggi sarà il turno anche degli italiani e di Fabian e si inizierà a tutti gli effetti l'avvicinamento alla gara contro il Verona di sabato pomeriggio. Carlo Ancelotti potrà contare su Koulibaly, che ha scontato i due turni di squalifica, probabilmente anche su Mario Rui e Maksimovic che hanno recuperato dagli infortuni, ma spera di poter avere al top anche quei giocatori che finora hanno avuto un rendimento altalenante, Allan su tutti che non è stato convocato dal Brasile ed ha potuto lavorare dal punto di vista fisico come non ha fatto in estate per la Copa America, ma anche Milik, galvanizzato anche dal gol con la Polonia.

Ancelotti è chiamato anche a trovare un'identità per quanto riguarda l'undici tipo, ma le scelte saranno piuttosto complesse proprio per l'attacco. Se Mertens è una certezza, sia da prima che da seconda punta, il partner d'attacco potrebbe continuare a ruotare, anche considerando che dopo pochi giorni il Napoli si giocherà già un match quasi da dentro o fuori in Champions a Salisburgo. Il tecnico del Napoli potrebbe sfruttare la voglia di imporsi di Milik, che però non ha i novanta minuti, dopo l'infortunio che l'ha tenuto fuori nella fase cruciale della preparazione per poi tornare tra i convocati solo a metà settembre. Per il Verona resta forte anche la candidatura di Llorente, senza dimenticare - con caratteristiche totalmente diverse, quindi anche in base al piano gara - il profilo di Lozano, utilizzato da Ancelotti pure centralmente, anche se rientrerà soltanto domani dalla lunga trasferta messicana e con dei problemi alla caviglia da valutare per un brutto fallo subito contro Panama. L'attacco del Napoli è ancora a caccia della coppia titolare.