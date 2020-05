Napoli, Insigne cambia agente: De Laurentiis lavora già al rinnovo di contratto

vedi letture

Nelle scorse settimane il rapporto professionale fra Lorenzo Insigne e Mino Raiola si è interrotto, col capitano del Napoli che secondo Sky Sport ha deciso di affidare i propri interessi all’agente Vincenzo Pisacane. Per l’emittente dopo il cambio di rappresentanza sono già partite le prime discussioni col club in merito al futuro del capitano azzurro e nei prossimi giorni la questione sarà trattata con maggiore attenzione. Le parti non hanno fretta, Insigne ha ancora due anni di contratto, ma il Napoli ha tutta l’intenzione di presentare una proposta di rinnovo nel prossimo futuro anche per evitare di arrivare a scadenza (come, fra gli altri, Mertens e Callejon).