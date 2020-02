vedi letture

Napoli, Insigne e Fabian Ruiz rigenerati. E il capitano è il bomber dell'era Gattuso

Insigne e Fabian Ruiz. I due grandi protagonisti del Napoli nella vittoria del Rigamonti contro il Brescia - sottolinea Il Mattino - sono anche due dei grandi rigenerati di Gattuso. Ora Insigne è tornato leader a tutti gli effetti e si è notato con la decisione con cui ha calciato il rigore in un momento delicato dopo un primo tempo sotto tono del Napoli e chiuso in svantaggio di un gol per la rete messa segno da Chancellor. Una prestazione importante anche in vista del Barcellona, match in cui Lorenzo è uno dei più attesi, lui che spesso si è dimostrato un uomo decisivo in Champions, segnando uno dei suo gol storici al Bernabeu contro il Real Madrid.