© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Intervenuto in conferenza stampa, Lorenzo Insigne ha parlato anche della fascia di capitano ereditata da Marek Hamsik: "È motivo d'orgoglio, ma anche di responsabilità. Io l'ho sempre avuta però perché sono napoletano ed il primo tifoso che vuole dei trofei. Quando sbaglio qualche gol sono il primo a rimanerci male, meritiamo dei trofei perché da anni facciamo bene ma non vinciamo nulla. Ora c'è l'Europa League e possiamo arrivare in fondo, vincerla e portare un trofeo a Napoli che manca da tanto".