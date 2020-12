Napoli, Insigne non è soddisfatto: "Dispiace per i due punti persi, dobbiamo dare tutti di più"

Lorenzo Insigne, attaccante del Napoli, dopo il pareggio contro il Torino è intervenuto al microfono di Sky Sport: "Non sto pensando al gol fatto, dispiace per i due punti persi. Dovevamo fare tutti di più, penso che siano più due punti persi che guadagnati. Dobbiamo dare tutti un po' di più. Io in primis e tutti dietro. Ce l'abbiamo, non possiamo sprecare questi punti".

Cosa significano i due giorni di ritiro? "Come ho ribadito due giorni fa, non è stato un ritiro punitivo per la sconfitta con la Lazio. Questi giorni in più ci aiutano a capire dove migliorare stando insieme. Ora stacchiamo un po' in questi giorni per tornare poi dopo la sosta più cattivi".

Ieri è arrivata la bella notizia del ricorso. "Sapevamo di non aver fatto nulla di male a non partire per Torino. Siamo contenti per il ricorso, ma ora dobbiamo pensare al Cagliari".

Questi sono i gol alla Insigne? "Ho fatto un bel gol, ma sto male, sono triste perché potevamo e dovevamo fare di più per prenderci la vittoria".