Napoli, Insigne verso il recupero per il Barça: oggi titolare nella rifinitura al San Paolo

Buone notizie dal San Paolo per il Napoli in vista del Barcellona. Il capitano Lorenzo Insigne infatti ha svolto l'intera seduta insieme ai compagni dando indicazioni positive circa il suo completo recupero per domani sera. Gli esami effettuati ieri avevano evidenziato il riassorbimento dell'edema osseo e la presenza del giocatore per tutta la sessione fa credere ad un miglioramento anche dal punto di vista muscolare.

Tanto che, spiega Sky Sport, questa mattina Gattuso lo ha provato nell'undici titolare che domani sera giocherà al Camp Nou. Con lui in attacco anche Callejon e Mertens.