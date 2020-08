Napoli, Insigne vuole guidare la squadra all'impresa: oggi test decisivo al San Paolo

Servirà l'impresa al Camp Nou. Rino Gattuso ha rimarcato il concetto nell'ultimo periodo e farà lo stesso questo pomeriggio da Barcellona in conferenza stampa, spazzando via qualsiasi retro-pensiero su un Barcellona in difficoltà o addirittura in crisi come viene dipinto pure dalla stampa spagnola. Certo, lo scenario singolare del Camp Nou vuoto, le assenze di Busquets, Arthur e Vidal ed il momento particolare con gli spagnoli fermi da settimane, dopo aver perso la Liga, tengono aperto il pronostico e danno qualche possibilità in più al Napoli rispetto al valore delle rose che resta però decisamente differente. Per tornare ad inquadrare con realismo ciò che attende il Napoli, nonostante la fiducia che si respira in città, il Barcellona è imbattuto in casa in Champions da 7 anni, ha una striscia record per la competizione di 35 gare (31 vittorie e 4 pareggi) senza perdere e va a caccia del 13esimo quarto di finale di fila.

Per andare a caccia dell'impresa, Gattuso conta di recuperare Lorenzo Insigne, capitano, leader in campo dopo il cambio in panchina, trascinatore nelle grandi notti di Champions ed in gol già a quasi tutte le big europee affrontate. Ieri un altro passo in avanti con l'allenamento in parte in gruppo dopo le solite terapie per far assorbire l'edema osseo che ancora gli crea qualche fastidio negli allunghi e nei cambi di direzione. Questa mattina, nella rifinitura al San Paolo prima di partire per Barcellona, proverà a forzare in un test decisivo per decidere sull'impiego dal primo minuto. C'è fiducia sul recupero di Insigne, aspettando ulteriori miglioramenti fino a poche ore dal fischio d'inizio, con l'alternativa comunque già pronta di Elmas esterno alto, già sperimentata da Gattuso che si incasellerebbe nell'idea di contenere inizialmente il Barça, senza particolare pressione alta, puntando sul palleggio dal basso per risalire il campo e giocarsi poi tutte le possibilità nella ripresa sfruttando eventualmente anche cambi più offensivi come Lobotka, Lozano e Politano.