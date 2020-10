Napoli, isolamento fiduciario per 14 giorni: a rischio anche la sfida con l'Atalanta

Il Napoli verrà messo in isolamento fiduciario per 14 giorni. Gli azzurri di Gennaro Gattuso sono bloccati per via della positività di Elmas, dunque la partita con la Juventus è a rischio rinvio: visti i tempi anche la sfida contro l'Atalanta del 18 ottobre in programma al San Paolo potrebbe essere rinviata.