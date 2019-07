© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tutto dipenderà dalla cessione o dalla permanenza di Isco. James Rodriguez, uno dei principali obiettivi del Napoli, può rimanere al Real Madrid in caso di una cessione del centrocampista offensivo classe 1992. Il quotidiano iberico AS fa il punto sulla situazione in casa blancos, ci sono molti punti ancora da chiarire. L'Atletico Madrid è una destinazione gradita al calciatore e il Real non ha problemi a cederlo ai rivali, ma la sua cessione non è una priorità.

Bisogna sciogliere anche il nodo Isco. In caso di partenza del giocatore spagnolo, la dirigenza potrebbe bloccare il trequartista colombiano. Al momento sia i colchoneros che gli azzurri non hanno avanzato offerte, l'unica proposta inviata da De Laurentiis riguarda la formula della cessione, ma non c'è ancora una proposta economica.